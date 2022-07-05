ВСУ сожгли и обстреляли православные храмы до бегства из Лисичанска

До бегства из Лисичанска украинские военные обстреливали и поджигали православные храмы. Об этих преступлениях рассказала местная жительница.

«Православные церкви сжигали, а которые неправославные, они остались все целы. При том, что они там жили», — поделилась она в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, как правило, ВСУ обстреливали центр города и храмы с городских окраин. Огонь вели из минометов.

На разрушения церквей пожаловалась и одна из прихожанок. Один храм, по ее словам, украинские военные подпалили, а в храм Варвары Великомученицы попали снарядом.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики. Лисичанск был последним городом в ЛНР, где еще оставались украинские военные.