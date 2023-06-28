Спецоперация 28 июня 2023, 02:32 ВСУ застряли в «смертельной петле», дальше будет хуже — американский разведчик Экс-разведчик Риттер: ВСУ посылают в бой неподготовленных солдат, смертность растет Официальное интернет-представительство президента Украины

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Украинская армия застряла в «смертельной петле», на поле боя ВСУ теряют наиболее опытных солдат. Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его Youtube-канале рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер.

Американский военный подчеркнул, что дальше будет только хуже. В бой отправляют неподготовленных солдат без должного опыта. Смертность военнослужащих ВСУ на поле боя растет.

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«И чем больше она растет, тем быстрее им приходится заменять погибших солдат, и таким образом смертность растет и дальше. Это „убийственный алгоритм“», — заявил экс-разведчик.

Украинская армия оказалась в сложном положении — при наличии современного вооружения у ВСУ нет специалистов для его использования. Новобранцы не имеют необходимого уровня подготовки и опыта, чтобы устоять против российских Вооруженных сил, подчеркнул Риттер.

Российские военные сбросили авиабомбы по местам скопления украинских сил на Ореховском направлении в Запорожской области. Авиаудар помог пресечь попытку противника перебросить подкрепление и вооружение войскам, которые наступают на село Работино.