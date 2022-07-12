ВСУ заставляли жителей Лисичанска рыть для них окопы

Украинские военные в Лисичанске заставляли местных жителей рыть для них окопы. Женщина рассказала «Известиям», как молодых людей и работников шахты силой привезли трудиться на националистов.

«Загнали мирных жителей, молодых хлопцев и людей из шахты, и они делали все это. Насильно заставляли, и они все делали», — сказала жительница Лисичанска.

По ее словам, работы длились два дня. Националисты из Вооруженных сил Украины использовали труд людей и экскаваторы.

Союзные войска освободили Лисичанск 3 июля, Генштаб Украины объявил об отступлении из города из-за больших потерь. Незадолго до этого националистов изгнали из Северодонецка.