Спецоперация 12 мая 2023, 10:34 ВСУ запустили «формирующие» операции перед ожидаемым контрнаступлением CNN: ВСУ приступили к «формирующим» операциям накануне ожидаемого контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали проводить «формирующие» операции перед стартом ожидаемого контрнаступления. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных западных источника — военного и чиновника.

По их словам, в рамках «формирующих» операций украинские военнослужащие наносят удары по складам с оружием, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам. Цель действий ВСУ — подготовить плацдарм для наступления, пояснили военный и чиновник. Источники также указали, что украинская армия прибегла к стандартной тактике, которую используют перед крупными комбинированными маневрами.

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Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что ВСУ сосредоточились на диверсионно-террористических атаках по объектам ЧФ и гражданской инфраструктуры Крыма. По словам вице-адмирала, в нынешней обстановке противник потерял возможность действовать на море.