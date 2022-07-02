ВСУ запугали даже украинцев, пытая российских солдат

У пыток российских солдат со стороны ВСУ две цели — садистская радость и запугивание украинцев. Такое заявление в эфире «360» сделал директор Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Далее — его прямая речь.

Колюще-режущие раны, электроток, утопления, расстрелы — и это только официальные формулировки пыток ВСУ по отношению к российским солдатам.

Зачем это делают? Я был в аэропорту Мариуполя, где была одна из пыточных ВСУ. Я видел жертв издевательств со стороны националистов. Они рассказали, как все происходило. Стало понятно, что значительная часть пыток велась не с целью получить информацию.

Очень много случаев, когда националисты пытали людей просто из какого-то садистского удовольствия. Они даже не спрашивали ничего. И эта бессмысленность ужасает.

С другой стороны, в этом есть некая такая системная логичность. Они действительно наводили ужас на население всей Украины на этой территории. Факты издевательств предаются огласке. И тот же «Азов»* участвовал в этих пытках.

Утаить физические издевательства над людьми невозможно: у каждого человека есть кто-то из знакомых или родных, которых увозили в такие тюрьмы. А потом обнаруживались тела этих пропавших.

Но националисты и не скрывали своих злодеяний. Порой они даже кичились этими историями, радовались своим поступкам. В этом и проявляется идеология украинского национализма. Эта форма правления, на мой взгляд, одна из форм фашизма.

Любители пыток не скрывают своих взглядов. Они считают, что русскоговорящие и русские в целом — не просто люди второго сорта, а недочеловеки. А это немецкий, так сказать, термин с американскими корнями. На самом деле его сначала ввели в употребление представители США, а в частности автор из Штатов. А после американцев термин «недочеловеки» подхватили уже сторонники фюрера Адольфа Гитлера.

Вот почему у меня такая сильная эмоциональная реакция на рассказы людей из украинского плена. Я понимаю, что творящиеся там вещи могут быть ужасны, а часть из них люди не могут рассказать на камеру.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.