Спецоперация 11 апреля 2023, 07:19 ВСУ заподозрили в подготовке к форсированию Днепра Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о подготовке ВСУ форсирования Днепра Фото: офис президента Украины

Читать 360tv в

Украинские силы готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки в любом случае провалятся. Такое заявление сделал врио главы региона Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».

«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — сказал он.

Реклама

По его словам, у противника нет достаточного количество сил для успешного наступления по Днепру. В первую очередь, у ВСУ не хватает вооружения и боеприпасов, хотя солдат достаточно много.

«Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал», — заключил Сальдо.

Агентство Reuters сообщало на прошлой неделе, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для контрнаступления. Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин предположил, что в нем могут участвовать порядка 200 тысяч человек.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что контрнаступление начнется тогда, когда погодные условия позволят. Западные СМИ предположили, что ВСУ могут отменить операцию в случае нехватки боеприпасов.