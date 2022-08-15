Украина готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Украинское командование для этого привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.

«Достоверно известно, что командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС. Для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ.

По словам Мизинцева, прибывшие военные снабжены специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля.

Реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы может возникнуть в результате этих провокаций. Киевский режим и западные страны, как отметил Мизинцев, с широким освещением в СМИ обвинят в их возможных последствиях военнослужащих РФ.

ВСУ используют гражданскую инфраструктуру для своей дислокации. На прошлой неделе Мизинцев сообщал, что опорные пункты украинских солдат появились в жилых домах Николаева и Харькова.