ВСУ заминировали пляж под Херсоном перед приходом российских войск

Бойцы ВСУ, отступая из Херсонской области, заминировали один из местных пляжей. Об этом сообщили «Известия».

Мины установили при помощи плавучего транспортера ВСУ. В результате пляж стал одним из самых опасных мест на территории региона. Местные жители до сих пор опасаются приближаться к нему.

К настоящему моменту саперы и кинологи обнаружили и уничтожили более 70 мин.

«Мины, которые были установлены, имели заряд тротила, были хорошо замаскированы и устанавливались на глубине до 7 метров с целью уничтожения лодок и кораблей нашего флота. Саперной группой было обнаружено и уничтожено порядка 70 мин», — рассказал боец Росгвардии Илья, который занимался разминированием.

Также российские военные нашли два плавательных транспортера, с помощью которых проводилось минирование. Один из них был уничтожен, а второй просто оставлен при отступлении.

Ранее сообщалось, что в подвале кафе «Старый дуб» в поселке Зеленовка в семи километрах от Херсона обнаружили пыточную камеру. Там находилось тело без ног в форме российской армии, со следами пыток. Также в камере нашли шприцы, предположительно, с наркотиками.