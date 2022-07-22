ВСУ заминировали мосты в Запорожской области

Украинские войска заминировали мосты в двух населенных пунктах Запорожской области. Они намерены взорвать переправы и обвинить в их разрушении российских военных. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка. Первая переправа находится в селе Придолиновка, а вторая — в поселке городского типа Камышеваха.

«Они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сообщил генерал-полковник.

Он еще раз напомнил, что российские войска бьют только по военным объектам украинских вооруженных формирований.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские боевики обстреляли освобожденную территорию региона. Для атаки они использовали ракетные системы залпового огня и тяжелую артиллерию.