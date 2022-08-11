ВСУ заминировали мосты в Днепропетровской области

Украинские националисты заминировали автомобильные мосты через реки Гайчур и Вороная в Днепропетровской области, заявили в Минобороны России. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

Радикалы намерены взорвать инженерные сооружения и обвинить военнослужащих ВС РФ. Это планируется широко освещать в украинских и зарубежных СМИ, подчеркнули в Минобороны РФ.

Кроме того, солдаты ВСУ разместили опорный пункт на территории детского сада № 103 в Николаеве. При этом жителей соседних домов даже не эвакуировали. Фактически они стали живым щитом для украинских военных.

Аналогичные штабы появились в зданиях детских домов в Запорожье, Константиновке, Краматорске. На близлежащих территориях находится бронетехника, склады с оружием и артиллерийские установки.

ВСУ продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС, что угрожает самой Украине и соседним странам техногенной катастрофой. Пять ракет прилетели 11 августа в район пожарной части возле атомной станции.