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    20 августа 2022, 22:45

    ВСУ заминировали мост через реку Ингул в Николаевской области

    Минобороны РФ: ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России

    Валерия Шафирко

    ВСУ планируют взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом Вооруженные силы России. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    «По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги», — сообщил генерал-полковник.

    Он отметил, что местные жители о минировании моста умышленно не предупреждены.

    «Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — добавил Мизинцев.

    Генерал-полковник подчеркнул, что в ходе спецоперации Вооруженные Силы России и воинские формирования ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

    Также Мизинцев сообщил в ходе брифинга о том, что украинские военные захватили учебные заведения в ДНР. В школах они оборудовали казармы и огневые точки.