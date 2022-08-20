ВСУ заминировали мост через реку Ингул в Николаевской области

ВСУ планируют взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом Вооруженные силы России. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги», — сообщил генерал-полковник.

Он отметил, что местные жители о минировании моста умышленно не предупреждены.

«Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — добавил Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что в ходе спецоперации Вооруженные Силы России и воинские формирования ДНР и ЛНР не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Также Мизинцев сообщил в ходе брифинга о том, что украинские военные захватили учебные заведения в ДНР. В школах они оборудовали казармы и огневые точки.