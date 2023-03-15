Спецоперация 15 марта 2023, 04:02 ВСУ заминировали лес под Кременной американскими боеприпасами «Известия»: ВСУ забросали лес под Кременной американскими окопными минами РИА «Новости»

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Украинские войска забросали снарядами лесной массив под Кременной в ЛНР. Практически на каждом шагу встречаются окопные мины, осколочные боеприпасы для гранатометов и прочие снаряды, сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

По его словам, среди деревьев встречаются снаряды иностранного производства — это противотанковые мины и другие боеприпасы из 20-го пакета военной помощи США. Они опасны тем, что их невозможно обезвредить, а реагируют такие снаряды даже на магнитные волны миноискателя, отметило издание.

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Российские военные в рамках спецоперации по защите гражданского населения Донбасса обезвреживают боеприпасы. Поставленные задачи бойцы выполняют четко и слаженно.

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Ранее стало известно, что украинские боевики приступили к минированию берега вдоль реки Северский Донец в районе города Кременной в Луганской Народной Республике. Противник закладывает противопехотные и противотанковые мины на берегу реки Северский Донец.