Украинские националисты заминировали емкости с химическими веществами на заводе редких газов Лисичанска. Сотрудников предприятия и местных жителей заперли в подвале в качестве заложников.

В Минобороны РФ рассказали, что в здании и ангарах луганского завода подразделения ВСУ установили ствольную артиллерию и РСЗО.

«[Украинские военные] заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей», — подчеркнули в ведомстве.

Националисты, по данным министерства, систематически обстреливают из РСЗО позиции ВС РФ и формирований ЛНР. Своими действиями они провоцируют ответные удары, чтобы потом обвинить российскую сторону в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе.

Утром 23 мая силы Народной милиции ЛНР возобновили артиллерийский огонь по позициям националистов в Северодонецке. Обстрел вели с северного, южного и восточного направлений, корректируя удары при помощи беспилотников.