ВСУ заминировали в нескольких местах дамбу в поселке Малорязанцево. Она находится в нескольких километрах от Лисичанска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

«Есть оперативная информация о минировании ВСУ дамбы в нескольких местах в Малорязанцево. Сейчас предпринимаются попытки, чтобы украинские боевики дамбу не подорвали, поскольку это может грозить затоплением части поселка», — привело агентство слова своего собеседника.

Небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь с военными ЛНР, заявил ранее официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Бойцы ВСУ хотят сдаться в плен, но это сделать им мешают украинские заградотряды, уточнили «Известия».

Накануне, 22 июня, народная милиция ЛНР сообщила, что украинские националисты сдали позиции на стратегически важном участке дороги в Лисичанск и бежали. При отступлении они бросили большое количество оружия, боеприпасов и спецоборудования, в том числе британские тепловизоры и приборы ночного видения.