Вооруженные силы Украины в Сумах заминировали автомобильный мост, расположенный над железнодорожными путями. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил. По словам представителя Минобороны, они планируют его взорвать, обвинив в этом российские войска.

«В Сумах подразделениями ВСУ заминирован автомобильный мост по улице Харьковской над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск», — сказал военный.

Он также отметил, что подобные действия по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций.

Ранее Мизинцев рассказал о том, что бойцы теробороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе подвергают местных жителей физическому насилию за доказательства пророссийских взглядов, которые пытаются обнаружить в телефонах и мессенджерах граждан.

Также он сообщил, что украинские военные в Святогорске разместили свой командный пункт и тяжелую артиллерию в местной школе-интернате. По словам Мизинцева, преподавателей и воспитанников учреждения силовики удерживают в подвале здания.