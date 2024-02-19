Спецоперация 19 февраля 2024, 18:59 ВСУ закрепились на новых рубежах после отступления из Авдеевки Генерал Тарнавский сообщил о новых рубежах ВСУ после отступления из Авдеевки РИА «Новости»

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Бойцы Вооруженных сил Украины после отступления из Авдеевки закрепились на новых рубежах обороны. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram-канале.

Новые позиции украинских военных появились в районах населенных пунктов Первомайское, Ласточкино и Новобахмутовка. Позиции «Таврии» подверглись 26 авиационным ударам и 803 артиллерийским обстрелам, добавил украинский генерал.

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Один из офицеров ВСУ отметил, что российская армия освободила Авдеевку благодаря умению наносить быстрые удары и разрушать логистические цепочки. Бойцы ВС России научились «изолировать поле боя» и выводить из строя логистику противника.

Ранее Минобороны сообщило, что российская армия после освобождения Авдеевки от боевиков ВСУ продвинулась еще на 8,6 километра. Украинские военные потеряли около 1,5 тысячи человек.