ВСУ заявили о «страшном замесе» под Купянском | 360°

Спецоперация 09 сентября 2022, 18:10 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ заявили о «страшном замесе» под Купянском ВСУ сообщили о больших потерях в боях под Купянском РИА «Новости»

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Солдаты 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» заявили о «страшном замесе» и больших потерях со стороны Украины под Купянском. Сообщение опубликовали в Telegram-канале «Военкоры „Русской весны“».

«Под Купянском идет замес страшнее Балаклейского. Потери несем тяжелые. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов, а в сам город уже прибыли вагнеровцы», — рассказали украинские военные.

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По их данным, авиация «буквально не слезает с неба» и возникает «ощущение засады».

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Из Купянска эвакуируют мирных жителей на несколько дней, до стабилизации ситуации. Обстановка там остается сложной, украинские солдаты ведут активные боевые действия в Шевченковском районе. Российские военнослужащие удерживают город.

Атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении уже закончились для них печально. Украина лишилась 270 единиц живой силы, а также трех танков, четырех боевых машин пехоты и семи других бронированных машин и двух пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

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