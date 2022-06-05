ВСУ захватили офис ООН в Краматорске. Об этом сообщили сотрудники штаба территориальной обороны (ТерО) ДНР в Telegram-канале.

«Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами», — отметили в ведомстве.

Они сообщили, что ВСУ не пускают представителей ООН к захваченному имуществу. Кроме того, сотрудникам международной организации запретили вести визуальную фиксацию для доклада начальству.

Авторы Telegram-канала штаба ТерО ДНР отметили, что ранее ВСУ уже вели себя неуважительно по отношению к ООН. По их словам, в марте украинские военнослужащие использовали служебный транспорт ООН с соответствующей маркировкой. С помощью машин солдаты ВСУ перевозили средства ПЗРК, которые потом применили против российской авиации в зоне спецоперации.

В марте представители штаба ТерО ДНР отметили, что и ранее были подобные случаи. Их фиксировали в Краматорске и Харькове