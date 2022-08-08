ВСУ захотели взорвать мост в Запорожской области

Украинские военные заминировали и собираются взорвать мост через реку Жеребец в населенном пункте Васиновка Запорожской области, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Его слова передало РИА «Новости».

По данным Минобороны РФ, ВСУ готовят провокацию в Запорожье. Они действуют по «отработанному сценарию» с освещением инцидента в украинских и западных СМИ. Целью украинских военных является обвинение России в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

Мизинцев подчеркнул, что в ходе выполнения задач спецоперации войска ВС РФ, ДНР и ЛНР не обстреливают гражданскую инфраструктуру. Кроме того, союзные войска гуманно относятся к мирному населению и регулярно передают гуманитарную помощь.

Однако ВСУ используют тактику «выжженной земли», отступая они обстреливают жилые кварталы. Украинские военные не щадят гражданских лиц, устраивая для них ловушки с противопехотными минами «Лепесток». До этого такие мины были найдены на территории Донецкой областной психиатрической больницы.