Украинские боевики заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области. После взрыва переправ они заявят о вине российских военных в неизбирательных ударах. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что мосты связывают между собой населенные пункты Черненково и Новоскелеватое. После подрыва автомобильное и железнодорожное сообщение прервется, но боевики готовы пойти на такой шаг ради очередных необоснованных обвинений в адрес российских военных.

Мизинцев напомнил, что Вооруженные силы России, а также воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Это не единственный случай за последнее время, когда украинские боевики в очередной раз показали свое равнодушие к судьбе мирных жителей. Мизинцев сообщил, что в Северске Донецкой Народной Республики детский сад «Золотая рыбка» стал местом размещения артиллерийского подразделения ВСУ.

Украинские боевики ведут целенаправленные обстрелы по позициям российских военных, провоцируя их на ответный огонь.

Переносные зенитно-ракетные комплексы украинские боевики разместили на крыше театра музыкальной комедии в Одессе, а на территории экологического университета города разместили бронетехнику, ставя под удар гуманитарные учреждения.

Кроме того, жителей частных домов города Черкассы украинские националисты стали использовать в качестве живого щита. На участках они оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и ракетных систем залпового огня, запретив владельцам домов покидать территорию.

Мизинцев подчеркнул, что это очередное нарушение международного гуманитарного права боевиками киевского режима.