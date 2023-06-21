Спецоперация 21 июня 2023, 09:31 ВСУ задержали трех механиков-водителей из-за отказа воевать на технике НАТО Экс-офицер Марочко: 3 водителя ВСУ отказались работать на технике НАТО, их задержали РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военная служба правопорядка ВСУ по причине отказа сражаться на натовской бронетехнике задержала трех механиков-водителей. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Задержаны трое военнослужащих механизированного подразделения, которые отказались выполнять приказ о выдвижении в район сосредоточения на бронетехнике западного производства», — рассказал он.

Реклама

По его словам, украинская военная служба правопорядка задержала их около города Ямполя в ДНР. Марочко добавил, что механиков-водителей обвинили в специальной порче машин. Руководство нашло в топливной системе техники следы засорения, которые занесли в обход фильтров для очистки.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли позиции на Купянском направлении вследствие неудачного наступления. Теперь у противника возникли трудности с выполнением боевых задач на этом участке.