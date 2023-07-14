Спецоперация 14 июля 2023, 09:24 ВСУ забросали взрывчаткой с беспилотников два района в Белгородской области — СМИ Shot: ВСУ с помощью беспилотников атаковали два района в Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинские боевики забросали Белгородскую область взрывчаткой. С помощью беспилотников ВСУ атаковали два района, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, дроны начали забрасывать взрывчаткой населенные пункты 13 июля около 15:00.

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«Сначала прилетело по селу Демидовка Краснояружского района. Дрон сбросил там одно взрывное устройство», — написал канал.

Около 18:00 ВСУ атаковали хутор Старый в Волоконовском районе. Беспилотник пролетел по территории России около километра и сбросил две бомбы. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

«Первую „птичку“ запустили, предположительно, из села Марьино Сумской области», — добавил Shot.

Второй дрон мог вылететь из села Бударки в Харьковской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах в селе Сподарюшино Грайворонского округа и хуторе Валковский. По его словам, пострадавших нет, но есть разрушения — по одному из домов попали минометные снаряды.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков. За сутки ВСУ выпускают по мирному населению более сотни снарядов.