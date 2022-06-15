Группировка ВСУ будет в скором времени блокирована в районе Северодонецка и Лисичанска в ЛНР. Такое заявление сделал замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Основные боевые действия у нас происходят на севере. Есть продвижение. <…> Малые котлы, о которых мы говорим, — мы идем к тому, чтобы группировку Северодонецк — Лисичанск полностью блокировать», — сказал Басурин в эфире Первого канала.

Басурин добавил, что в Лисичанске уже идет подвоз материальных средств украинским военным. Однако, по его словам, скоро это должно прекратиться.

Ранее МВД ЛНР сообщило, что численность гражданских лиц, которых украинские националисты удерживают на заводе «Азот» в Северодонецке, может достигать 1200 человек. Среди них около 127 детей.

Накануне украинские военные попросили Россию открыть 15 июня гумкоридор для выхода с «Азота» мирных людей. Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко утром в среду заявил, что коридор открыт. Об этом написал RT.