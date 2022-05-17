ВСУ за три месяца почти тысячу раз открыли огонь по ЛНР

Военные столкновения Украины и России в Донбассе участились в феврале этого года. За последние три месяца ВСУ почти ежедневно открывали огонь по территории ЛНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«943 обстрела территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения (ракеты, реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы)», — сообщили представители ведомства.

Они отметили, что с 17 февраля по 17 марта ВСУ выпустили по территории республики 9745 боеприпасов. Среди них — крупнокалиберные снаряды. Кроме того, представители ведомства сообщили, что ВСУ выпустили девять ракет «Точка-У», а также боеприпасы РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч». Из этих расчетов выпустили 1837 снарядов.

За это время от обстрелов со стороны ВСУ погибли 29 мирных жителей. Снаряды нанесли ранения разной степени тяжести 51 человеку. Были разрушены и повреждены 1067 домов в 29 населенных пунктах. Также поврежден 101 объект гражданской инфраструктуры.