Важное 15 марта 2024, 16:15 ВСУ за три дня потеряли 16 танков и 11 БМП Bradley Минобороны: ВСУ при попытке проникнуть в Россию потеряли более 550 человек Sgt. Lianne Hirano / Global Look Press

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Украинская армия с 12 по 15 марта при попытке прорыва на территорию Белгородской и Курской областей лишилась 16 танков, 11 БМП Bradley, 15 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

ВС РФ предотвратили все попытки прорыва ВСУ на российскую территорию за последние несколько дней, противник потерял более 550 военных.

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В ведомстве ранее заявили, что в составе украинских диверсионно-разведывательных групп, которые пытались днем 14 марта прорваться в Белгородскую область со стороны населенного пункта Козинка, были иностранные наемники.

Российская артиллерия и авиация пресекла эту попытку. В результате противник потерял более 50 человек. Населенный пункт полностью контролируют ВС России.