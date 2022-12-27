Спецоперация 27 декабря 2022, 21:30 ВСУ за три часа выпустили по ДНР 60 снарядов — СЦКК СЦКК: ВСУ за три часа 11 раз обстреляли ДНР, по республике выпустили 60 снарядов РИА «Новости»

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Украинские вооруженные формирования 27 декабря за три часа 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, по населенным пунктам выпустили 60 снарядов различного калибра. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства, с 16:40 до 19:45 ВСУ обстреливали пять населенных пунктов ДНР. По Донецку украинские националисты выпустили 12 снарядов 155-миллиметрового калибра. В сторону Макеевки прилетело 13 аналогичных снарядов, пять прилетело в поселок Гольмовский, а 12 снарядов выпустили по Ясиноватой.

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Из реактивной системы залпового огня обстреляли Ясиноватую, Донецк и Горловку.

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Темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий имущество увеличились, об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин. Госкомитет обороны ДНР постановил, что жители могут сами определить компенсацию — либо жилье в многоквартирном доме, либо деньги на покупку, строительство нового дома.