27 декабря 2022, 21:30
ВСУ за три часа выпустили по ДНР 60 снарядов — СЦКК
СЦКК: ВСУ за три часа 11 раз обстреляли ДНР, по республике выпустили 60 снарядов
Украинские вооруженные формирования 27 декабря за три часа 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, по населенным пунктам выпустили 60 снарядов различного калибра. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства, с 16:40 до 19:45 ВСУ обстреливали пять населенных пунктов ДНР. По Донецку украинские националисты выпустили 12 снарядов 155-миллиметрового калибра. В сторону Макеевки прилетело 13 аналогичных снарядов, пять прилетело в поселок Гольмовский, а 12 снарядов выпустили по Ясиноватой.
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Из реактивной системы залпового огня обстреляли Ясиноватую, Донецк и Горловку.
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Темпы выплат жителям ДНР компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий имущество увеличились, об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин. Госкомитет обороны ДНР постановил, что жители могут сами определить компенсацию — либо жилье в многоквартирном доме, либо деньги на покупку, строительство нового дома.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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