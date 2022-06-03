ВСУ за сутки выпустили шесть мин по Первомайску

Украинские военные обстреляли Первомайск из минометов калибром 120 миллиметров. Ежедневную сводку за 2 июня опубликовало представительство ЛНР в СЦКК.

ВСУ выпустили по населенному пункту шесть мин. Огонь велся со стороны Золотого-4. В предыдущие сутки боевики также обстреливали Первомайск и Кременную.

Тем временем военные взяли под контроль всю территорию ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска. Об этом объявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Операция, по его словам, идет по плану. На освобожденных территориях было создано 13 администраций, порядка 80% местных пенсионеров начали получать соцвыплаты.