ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по Энергодару | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 15:09 ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по Энергодару Минобороны России: Украина все пытается устроить техногенную катастрофу на Запорожской АЭС РИА "Новости"

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Украина продолжает провокации в попытках устроить техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

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Российские артиллерийские подразделения подавили силы противника ответным огнем. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС в норме.

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В ведомстве также сообщили, что российские войска массированным ударом нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины, а также управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Перевозки резервов и материальных средств железнодорожным транспортом в районы боевых действий теперь значительно затруднились.