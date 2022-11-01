ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по Энергодару | 360°

01 ноября 2022, 15:09
ВСУ за сутки выпустили 20 снарядов по Энергодару
Минобороны России: Украина все пытается устроить техногенную катастрофу на Запорожской АЭС
Украина продолжает провокации в попытках устроить техногенную катастрофу на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более 20 снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
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Российские артиллерийские подразделения подавили силы противника ответным огнем. Радиационная обстановка в районе ЗАЭС в норме.
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В ведомстве также сообщили, что российские войска массированным ударом нарушили производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины, а также управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Перевозки резервов и материальных средств железнодорожным транспортом в районы боевых действий теперь значительно затруднились.
Минобороны РФ
ВСУ
Энергодар
Запорожская АЭС
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