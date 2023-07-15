Спецоперация 15 июля 2023, 14:34 ВСУ за сутки пытались атаковать на трех направлениях — Минобороны Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ на трех направлениях спецоперации Пресс-служба Минобороны

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Украинские военные в течение суток попытались организовать атаки на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конанашенков. По его словам, ВС России справились с задачей, а потери ВСУ составили почти 400 военнослужащих.

На Донецком направлении бойцы Южной группировки войск отразили 17 атак противника. Бои развернулись в районах Северного, Марьинки, Клещеевки, Белогоровки и Курдюмовки. Там же пресекли деятельность украинских диверсантов.

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«В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу Д-30», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что подразделения группировки «Центр» отработали по целям противника на Краснолиманском направлении, где отразили две атаки ВСУ и уничтожили более 70 военных, две БМП, три пикапа, гаубицу Д-20 и склад боеприпасов в района Ямполя.

На Южно-Донецком направлении отразили атаки 37-й бригады морпехов ВСУ, а также нейтрализовали вражеские ДРГ.

Во время штурма Кременной российский военный в одиночку сумел пленить трех украинских солдат. Бойцу удалось сделать это, притворившись их сослуживцем.