Спецоперация 23 июня 2023, 14:23 ВСУ за сутки предприняли четыре провальные атаки на Донецком направлении Минобороны: ВС России за сутки отразили 4 атаки ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Южная группировка войск за минувшие сутки отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе боев противник потерял более 90 военнослужащих.

ВСУ предпринимали попытки атаковать в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка на территории ДНР.

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Противник понес не только крупные потери живой силы, но лишился нескольких единиц техники: двух боевых бронированных машин, трех пикапов, гаубиц Д-20 и «Мста-Б». К

Помимо этого, российские военные поразили склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр.

Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 444 самолета ВСУ, 240 вертолетов, свыше 4750 беспилотников, 426 ЗРК, 10 297 танков и других боевых бронированных машин, а также сотни единиц другой техники и вооружения.