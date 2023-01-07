Спецоперация 07 января 2023, 12:29 ВСУ за сутки потеряли от ответного огня более 20 военнослужащих в ДНР НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли от ответного огня ВС РФ более 20 человек РИА «Новости»

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Украинская армия за прошедшие сутки потеряла от ответного огня ВС РФ более 20 боевиков. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В ведомстве подчеркнули, что российские силы были вынуждены открывать ответный огонь, так как ВСУ продолжили наносить удары и во время введенного перемирия.

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«Несмотря на введенный Россией режим прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов республики. <…> Потери личного состава противника составили более 20 человек», — подчеркнули в ведомстве.

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Кроме того, противник потерял девять единиц автомобильной и бронетехники. Информация о пострадавших мирных жителях и повреждении инфраструктуры из-за обстрелов ВСУ уточняется.

В пятницу, 6 января, НМ ДНР заявила об уничтожении почти роты ВСУ, полевого склада и гаубицы Д-30.