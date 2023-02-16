16 февраля 2023, 14:18
ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 55 бойцов
Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 55 человек
Российская артиллерия нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Угледара и Пречистовки Донецкой Народной Республики. За сутки потери украинской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях превысили 55 человек, сообщили в Минобороны.
Позиции ВСУ атаковала артиллерия группировки «Восток». Украинские подразделения потерпели поражение вблизи Угледара и Пречистовки.
Реклама
В целом на двух направлениях за сутки киевский режим потерял убитыми и ранеными более 55 бойцов, а также военную технику — четыре боевые бронемашины, два автомобиля и гаубицы Д-30 и Д-20.
Реклама
С начала спецоперации российские бойцы вывели из строя 8407 единиц украинской военной автомобильной техники, 7891 танк и другие боевые бронемашины. Уничтожили 4111 минометов и орудий артиллерии, 3152 беспилотника, 1024 реактивных системы залпового огня, 404 зенитных ракетных комплекса, 385 самолетов и 209 вертолетов.
ДНР
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Обстановка в Запорожье
Запорожская область
Реклама
Реклама