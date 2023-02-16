Спецоперация 16 февраля 2023, 14:18 ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях более 55 бойцов Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 55 человек РИА «Новости»

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Российская артиллерия нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Угледара и Пречистовки Донецкой Народной Республики. За сутки потери украинской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях превысили 55 человек, сообщили в Минобороны.

Позиции ВСУ атаковала артиллерия группировки «Восток». Украинские подразделения потерпели поражение вблизи Угледара и Пречистовки.

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В целом на двух направлениях за сутки киевский режим потерял убитыми и ранеными более 55 бойцов, а также военную технику — четыре боевые бронемашины, два автомобиля и гаубицы Д-30 и Д-20.

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С начала спецоперации российские бойцы вывели из строя 8407 единиц украинской военной автомобильной техники, 7891 танк и другие боевые бронемашины. Уничтожили 4111 минометов и орудий артиллерии, 3152 беспилотника, 1024 реактивных системы залпового огня, 404 зенитных ракетных комплекса, 385 самолетов и 209 вертолетов.