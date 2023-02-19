Спецоперация 19 февраля 2023, 15:11 ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 250 бойцов убитыми и ранеными Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 250 бойцов убитыми и ранеными РИА «Новости»

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Подразделения «Южной» группировки российских войск продолжили успешное наступление на Донецком направлении. За сутки потери противника составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, заявили в Минобороны.

Кроме того, ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ Krab польского производства.

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В районе Первомайского (ДНР) российские военные вскрыли замаскированную позицию и уничтожили самоходную пусковую установку украинского ЗРК «Бук-М1». В районах Часова Яра (ДНР) и населенного пункта Демурино (Днепропетровская область) ВС России уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

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В районе Марьинки (ДНР) российская армия ударила по складу боеприпасов украинских военных.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). За сутки на этом направлении ВС РФ уничтожили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевую машину РСЗО «Град».