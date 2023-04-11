Важное 11 апреля 2023, 13:13 ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 450 военных и наемников Минобороны: ВС РФ уничтожили на Донецком направлении более 450 бойцов ВСУ и наемников РИА «Новости»

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Российские военные за сутки уничтожили на Донецком направлении свыше 450 украинских военных и наемников. Об этом заявили в Минобороны.

Основные усилия в боевых действиях российские силы сосредоточили в районе Артемовска, отметили в ведомстве. Штурмовые отряды «Вагнера» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части города и вытеснению ВСУ к западным окраинам. На флангах штурмовые отряды поддерживают подразделения ВДВ.

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«Подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий», — подчеркнули в министерстве.

За минувшие сутки в районе Артемовска российские летчики совершили 11 вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 48 огневых задач.

Противник потерял за сутки более 450 украинских военнослужащих и наемников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.