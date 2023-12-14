14 декабря 2023, 09:38
ВСУ за сутки потеряли до 40 солдат на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 40 бойцов на Херсонском направлении за сутки
Потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 40 бойцов за сутки. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге.
Он отметил грамотную работу подразделений российских войск, эффективность огня артиллерии и ударов авиации. ВСУ также потеряли на этом направлении четыре автомобиля.
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В районе Дарьевки в Херсонской области и Вольнянска в Запорожской области удалось уничтожить склады ракетно-артиллерийского вооружения бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ. Украинскую живую силу и технику поразили в 128 районах.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, за сутки российские средства противовоздушной обороны перехватилитри реактивных снаряда HIMARS. Помимо этого, над Донецкой и Луганской народными республиками и Херсонской областью ликвидировали 26 беспилотников ВСУ.
Самые большие за сутки потери украинской армии — до 265 военнослужащих — зафиксировали на Донецком направлении.
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