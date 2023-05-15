Спецоперация 15 мая 2023, 16:19 ВСУ за сутки потеряли до 235 военных на Донецком направлении Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 235 военнослужащих и наемников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, помимо живой силы, украинские войска лишились 15 единиц техники. Среди них — один танк, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Реклама

В Минобороны отметили, что артиллеристы и летчики группировки «Юг» поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка. Всего авиация совершила семь самолетовылетов, а артиллерия выполнила 72 огневые задачи.

В оборонном ведомстве добавили, что самые ожесточенные бои на Донецком направлении российские штурмовые отряды ведут на западной окраине Артемовска, мотострелки — в районе населенного пункта Красное.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения взяли под контроль основные высотные здания на территории Артемовска. Он также подтвердил активность ВСУ по всей линии соприкосновения.