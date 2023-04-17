Спецоперация 17 апреля 2023, 15:01 ВСУ за сутки потеряли более 270 военных на Донецком направлении Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 270 военных Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на Донецком направлении потеряли более 270 военнослужащих и наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения украинских войск были поражены в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка. Помимо живой силы противника, российские силы ликвидировали на данном участке танк, семь боевых бронированных машин и еще шесть единиц техники ВСУ.

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В Минобороны также сообщили об обстановке в районе Артемовска. Там отметили, что российские штурмовые отряды при поддержке десантников, летчиков и артиллеристов группировки «Юг» продвинулись в центре и на северо-западе города, завладев двумя кварталами.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал о неудавшихся контратаках ВСУ на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках.