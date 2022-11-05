ВСУ за сутки потеряли более 140 человек на Купянском направлении | 360°

Важное 05 ноября 2022, 13:52 ВСУ за сутки потеряли более 140 человек на Купянском направлении Минобороны России: на Купянском направлении ВСУ потеряли 140 человек за сутки РИА "Новости"

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 140 человек на Купянском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России, передал ТАСС.

«На Купянском направлении противник предпринял попытку силами до батальонной тактической группы атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделениям ВСУ нанесено поражение», — говорится в сообщении.

Реклама

Всего российские войска ликвидировали 140 украинских боевиков, пять автомобилей, три бронеавтомобиля, три танка и две боевые машины пехоты.

Реклама

Также Минобороны сообщило о срыве атаки украинских военных на Краснолиманском направлении. В ходе боев уничтожили более 60 военнослужащих противника.

До этого в министерстве доложили об уничтожении российскими разведчиками группы польских наемников. А за два дня до этого войска России ударили по двум ротам иностранных наемников ВСУ.