Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли до 50 человек личного состава. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР в своем Telegram-канале.

Также были уничтожены шесть бронетранспортеров, четыре единицы специальной автомобильной техники и две артиллерийские установки.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — сказано в сообщении.

За сутки от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками, было очищено более шести гектаров территории в районах населенных пунктов Боровское и Лисичанское. В Боровское также доставили гуманитарные наборы и строительные материалы. Еще было доставлено более 15 тонн гуманитарной помощи для жителей населенных пунктов Горское, Первомайск и Тошковка.

Ранее стало известно, что после поездки в Россию боец ММА Джефф Монсон решил снять документальный фильм о преступлениях Вооруженных сил Украины в Донбассе и назвать его «За 8 лет до» (8 Years Before). Он хочет открыть жителям Запада глаза на истоки конфликта.