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    12 августа 2022, 11:31

    ВСУ за сутки потеряли 50 человек

    Народная милиция ЛНР сообщила о 50 уничтоженных за сутки украинских боевиках

    Глеб Гладков

    Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли до 50 человек личного состава. Об этом сообщила Народная милиция ЛНР в своем Telegram-канале.

    ВСУ за сутки потеряли 50 человек

    Также были уничтожены шесть бронетранспортеров, четыре единицы специальной автомобильной техники и две артиллерийские установки.

    «За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — сказано в сообщении.

    За сутки от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками, было очищено более шести гектаров территории в районах населенных пунктов Боровское и Лисичанское. В Боровское также доставили гуманитарные наборы и строительные материалы. Еще было доставлено более 15 тонн гуманитарной помощи для жителей населенных пунктов Горское, Первомайск и Тошковка.

    Ранее стало известно, что после поездки в Россию боец ММА Джефф Монсон решил снять документальный фильм о преступлениях Вооруженных сил Украины в Донбассе и назвать его «За 8 лет до» (8 Years Before). Он хочет открыть жителям Запада глаза на истоки конфликта.