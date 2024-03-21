Спецоперация 21 марта 2024, 14:02 ВСУ за сутки потеряли 250 военных на Донецком направлении МО: российские военные взяли железнодорожную станцию на Донецком направлении Ukrainian Ground Forces/Keystone Press Agency/globallookpress

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Подразделения Южной группировки войск установили контроль над железнодорожной станцией Алебастровая на Донецком направлении. В этом же районе за сутки армия Украины лишилась около 250 военнослужащих, сообщили пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ атаковали 79-ю десантно-штурмовую, 46-ю и 81-ю аэромобильные бригады ВСУ рядом с Белогоровкой, Раздоловкой, Новомихайловкой, Георгиевкой и селом Красное.

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В министерстве отметили, что украинская армия потеряла около 250 солдат, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Во время контрбатарейной борьбы российские бойцы разбомбили две польские самоходные артиллерийские установки «Krab», самоходную артиллерийскую установку «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Российские военные также ударили ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ. Бойцам удалось достичь поставленных целей и поразить объекты.