Спецоперация 27 марта 2023, 14:58 ВСУ за сутки остались без 85 военнослужащих на Краснолиманском направлении Минобороны России: ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки потеряли более 85 военных РИА «Новости»

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Украинская армия потеряла за последние сутки на Краснолиманском направлении более 85 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на ежедневном брифинге.

В боях участвовали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр». Они нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

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«Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30», — отметил спикер министерства.

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 65 солдат, на Донецком — более 400 собственных военнослужащих и иностранных наемников. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери украинской армии достигли 40 человек, на Херсонском — до 30 военных. Кроме того, средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников.