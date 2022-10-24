Механизированные роты ВСУ попытались прорвать оборону на Краснолиманском направлении | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 13:38 Механизированные роты ВСУ попытались прорвать оборону на Краснолиманском направлении Минобороны России: на Краснолиманском направлении погибли более 20 бойцов ВСУ РИА "Новости"

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Российские войска не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) прорвать линию обороны на Краснолиманском направлении. Их вынудили вернуться на исходные позиции, сообщило Минобороны России.

«Подразделения ВСУ силами до двух механизированных рот стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР», — объявил на брифинге официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков.

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Украинских военных отбросили на исходные позиции. Для этого российские войска привлекли авиацию и артиллерию. Во время боя уничтожили две боевые машины пехоты, погибли более 20 украинских бойцов.

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Другую попытку напасть на позиции российских войск ВСУ предприняли на Южно-Донецком направлении. Две ротные тактические группы пошли в сторону населенных пунктов Сладкое и Владимировка ДНР, но потерпели поражение. Украинская армия потеряла танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля и 25 военнослужащих.

Больше всего бойцов противника погибли на Николаево-Криворожском направлении — 80 человек. ВСУ также потеряли при попытке наступления на Брускинское, Трифоновку и Пятихатки 15 автомобилей и 11 боевых бронированных машин.

Кроме того, ВСУ попытались захватить позиции России на Купянском направлении у трех населенных пунктов Харьковской области, сообщили «Известия». Погибли около 20 украинских военных.