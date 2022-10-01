ВСУ за сутки лишились МиГ-29 и 14 беспилотников | 360°

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ВСУ за сутки лишились МиГ-29 и 14 беспилотников

Минобороны: ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

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Российские военные сбили МиГ-29 ВСУ в районе населенного пункта Павловка Николаевской области. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников в районах Загоруйковки, Кисловки и Николаевки Харьковской области, Зеленого Гая, Новопетриковки, Новотроицкого, Вольного, Красного Лимана и Новоандреевки в ДНР, Кошары, Кучерского, населенных пунктов Садок и Цукуры Херсонской области, а также в районе Шмидтово в Николаевской области.

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Над населенным пунктом Липцы Харьковской области подразделения ВС РФ сбили тактическую ракету «Точка-У».

Минобороны РФ

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