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    01 июня 2022, 12:11

    ВСУ за сутки лишились самолета Су-25 и вертолета Ми-8

    ПВО ВС России за сутки сбили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 в зоне спецоперации на Украине

    Александр Иванов

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России за сутки лишили ВСУ самолета Су-25 и вертолета Ми-8. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    ВСУ за сутки лишились самолета Су-25 и вертолета Ми-8

    «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки (ДНР) и один вертолет Ми-8 в районе Харькова», — сообщили представители ведомства.

    Также они сказали, что средства ПВО ВС России за то же время сбили семь украинских беспилотников и перехватили в воздухе два боеприпаса ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч».

    Всего за время спецоперации ВСУ лишились 185 самолетов и 129 вертолетов.

    Об успешном выполнении боевых задач расчетами ПВО ВС России ведомство рассказало в рамках ежедневного брифинга. Также Минобороны сообщило и о работе других подразделений.

    По заявлению ведомства, ракетные и артиллерийские войска России уничтожили до 200 националистов и 24 единицы боевой техники и боеприпасов.

    ВКС нанесли прицельные ракетные удары по пяти пунктам управления и 29 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

    Также сегодня ведомство поделилось кадрами боевой работы расчета РСЗО «Ураган». Об этом сообщил RT. Расчет уничтожил технику ВСУ.