ВСУ за сутки лишились самолета Су-25 и вертолета Ми-8

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России за сутки лишили ВСУ самолета Су-25 и вертолета Ми-8. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки (ДНР) и один вертолет Ми-8 в районе Харькова», — сообщили представители ведомства.

Также они сказали, что средства ПВО ВС России за то же время сбили семь украинских беспилотников и перехватили в воздухе два боеприпаса ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Всего за время спецоперации ВСУ лишились 185 самолетов и 129 вертолетов.

Об успешном выполнении боевых задач расчетами ПВО ВС России ведомство рассказало в рамках ежедневного брифинга. Также Минобороны сообщило и о работе других подразделений.

По заявлению ведомства, ракетные и артиллерийские войска России уничтожили до 200 националистов и 24 единицы боевой техники и боеприпасов.

ВКС нанесли прицельные ракетные удары по пяти пунктам управления и 29 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Также сегодня ведомство поделилось кадрами боевой работы расчета РСЗО «Ураган». Об этом сообщил RT. Расчет уничтожил технику ВСУ.