Спецоперация 11 марта 2023, 17:36 ВСУ за сутки лишились двух РЛС американского производства в ДНР Минобороны: ВС России уничтожили две РЛС контрбатарейной борьбы ВСУ РИА «Новости»

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Союзные силы за прошедшие сутки уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства, которые принадлежали ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«[Уничтожены две станции] контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50», — сказал он.

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Конашенков отметил, что эти установки располагались на территории ДНР, рядом с населенными пунктами Константиновка и Приволье.

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По его словам, помимо потерь в технике ВСУ утратили и часть живой силы своих группировок на территории республики. Он сказал, что за последние сутки около населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое союзные силы уничтожили свыше 140 единиц личного состава украинской армии. Также Конашенков добавил, что суммарные людские потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 70 человек.