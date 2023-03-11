11 марта 2023, 17:36
ВСУ за сутки лишились двух РЛС американского производства в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили две РЛС контрбатарейной борьбы ВСУ
Союзные силы за прошедшие сутки уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства, которые принадлежали ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.
«[Уничтожены две станции] контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50», — сказал он.
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Конашенков отметил, что эти установки располагались на территории ДНР, рядом с населенными пунктами Константиновка и Приволье.
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По его словам, помимо потерь в технике ВСУ утратили и часть живой силы своих группировок на территории республики. Он сказал, что за последние сутки около населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое союзные силы уничтожили свыше 140 единиц личного состава украинской армии. Также Конашенков добавил, что суммарные людские потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 70 человек.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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