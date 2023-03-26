Спецоперация 26 марта 2023, 15:25 ВСУ за сутки лишились до 60 солдат на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили до 60 солдат ВСУ на двух направлениях спецоперации Сайт президента Украины

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За последние сутки союзные силы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 единиц личного состава украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Общие потери противника на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих», — сказал он.

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По его словам, в этой зоне спецоперации ВСУ, помимо человеческих потерь, понесли и убытки в технике. Конашенков заявил, что украинская армия на Южно-Донецком и Запорожском направлениях лишилась двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и двух гаубиц типа Д-30.

Конашенков отметил, что эти боевые задачи выполнили благодаря активным действиям солдат, причисленных к группировке войск «Восток». Также этим потерям ВСУ поспособствовали удары авиации и огонь артиллерии. По словам Конашенкова, эти подразделения союзных сил выполнили данные боевые задачи около Угледара и Пречистовки в ДНР, а также недалеко от Малиновки в Запорожской области.