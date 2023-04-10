Спецоперация 10 апреля 2023, 14:47 ВСУ за сутки лишились до 40 военнослужащих на Херсонском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 40 бойцов ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении. За сутки противник потерял до 40 военнослужащих, заявили в Минобороны.

На этом направлении украинские военные также лишились двух боевых бронированных машин, 15 автомобилей, одной американской артиллерийской системы М777, гаубицы Д-30 и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

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Крупные успехи продемонстрировали подразделения ВС РФ на Донецком направлении, где в результате активных действий Южной группировки войск противник лишился более 290 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, четырех автомобилей, САУ «Гвоздика», а также гаубиц «Мста-Б» и Д-20.

Кроме того, в районе Краматорска российские военные уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). На этом направлении потери украинской армии составили более 120 бойцов.