Украинские войска за сутки 50 раз открыли огонь по ДНР | 360°

Все новости

Подмосковье

12 сентября 2022, 12:53

Отопление придет в социальные учреждения Подмосковья в понедельник – Воробьев

Подмосковье

12 сентября 2022, 12:51

Воробьев потребовал не допустить проблемы с заброшенными зданиями в Подмосковье

Реклама

Важное

12 сентября 2022, 12:46

ВС РФ уничтожили живую силу и технику нацформирования «Кракен» в Харьковской области

Криминал

12 сентября 2022, 12:45

Задержание готовивших нападение на чиновников Крыма националистов сняли на видео

Подмосковье

12 сентября 2022, 12:41

Три ФАПа откроют в Подольске после ремонта в начале октября

Знаменитости

12 сентября 2022, 12:40

Долина озвучила самый большой грех молодых исполнителей

Мир

12 сентября 2022, 12:39

Министр обороны ФРГ объяснила, что останется ключевым для безопасности Европы

Спецоперация

12 сентября 2022, 12:38

Агента СБУ арестовали за подготовку покушения на администрацию Крыма

Подмосковье

12 сентября 2022, 12:37

Андрей Воробьев напомнил о федеральных дорожных проектах в Подмосковье

Спецоперация

12 сентября 2022, 11:18

Украинские войска за сутки 50 раз открыли огонь по ДНР

СЦКК сообщил о 50 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 50 раз открывали огонь по территории ДНР. Всего было выпущено 224 боеприпаса, погибли четыре человека, пострадали трое, сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — сказано в Telegram-канале представительства.

Реклама

На донецком, ясиноватском и горловском направлениях украинские войска применяли РСЗО HIMARS, артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра и танки. Всего они выпустили 224 единицы различных боеприпасов.

Реклама

Во время обстрелов погибели четверо мирных жителей Киевского района Донецка, Макеевки и Луганска. Ранения различной степени тяжести получили еще трое гражданских лиц.

Под огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов ДНР. Повреждены семь частных домов и три объекта инфраструктуры.

Днем ранее представительство ДНР сообщало, что ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию республики, выпустив 171 боеприпас.

Утром 12 сентября ВСУ обстреляли город Докучаевск и поселок Карло-Марксово. За два часа они выпустили девять ракет из американского РСЗО HIMARS.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама