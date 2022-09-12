Украинские войска за сутки 50 раз открыли огонь по ДНР | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 11:18 Поделиться Telegram

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Viber Украинские войска за сутки 50 раз открыли огонь по ДНР СЦКК сообщил о 50 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 50 раз открывали огонь по территории ДНР. Всего было выпущено 224 боеприпаса, погибли четыре человека, пострадали трое, сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — сказано в Telegram-канале представительства.

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На донецком, ясиноватском и горловском направлениях украинские войска применяли РСЗО HIMARS, артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра и танки. Всего они выпустили 224 единицы различных боеприпасов.

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Во время обстрелов погибели четверо мирных жителей Киевского района Донецка, Макеевки и Луганска. Ранения различной степени тяжести получили еще трое гражданских лиц.

Под огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов ДНР. Повреждены семь частных домов и три объекта инфраструктуры.

Днем ранее представительство ДНР сообщало, что ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию республики, выпустив 171 боеприпас.

Утром 12 сентября ВСУ обстреляли город Докучаевск и поселок Карло-Марксово. За два часа они выпустили девять ракет из американского РСЗО HIMARS.

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