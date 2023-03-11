Спецоперация 11 марта 2023, 16:27 ВСУ за последние сутки лишились свыше 210 бойцов в ДНР Минобороны: союзные силы уничтожили более 140 солдат ВСУ на Донецком направлении Сайт президента Украины

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ВСУ за последние сутки потеряли более 210 человек в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«За сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины», — рассказал он.

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Такой объем потерь, по словам Конашенкова, ВСУ понесли на Донецком направлении. Также в этой зоне спецоперации украинская армия лишилась четырех пикапов, трех автомобилей и двух гаубиц Д-30. Это произошло в ходе выполнения боевых задач подразделениями «Южной» группировки войск России.

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Кроме того, ВСУ лишились еще до 70 единиц личного состава на других направлениях спецоперации — Южно-Донецком и Запорожском. По словам Конашенкова, это произошло около населенных пунктов Пречистовка и Угледар в ДНР.