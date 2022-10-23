ВСУ за полчаса выпустили 22 ракеты из «Града» по поселку Минеральное в ДНР | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 07:32 ВСУ за полчаса выпустили 22 ракеты из «Града» по поселку Минеральное в ДНР СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Минеральное из «Градов» утром 23 октября Telegram-канал губернатора региона Вячеслав Гладков

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Вооруженные силы Украины за полчаса выпустили 22 ракеты из РСЗО «Град» по поселку Минеральное в Донецкой Народной Республике. Это следует из сводки представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 06:34 по Минеральному выпустили 10 ракет со стороны Орловки, в 07:00 — еще 12 ракет. С той же стороны ВСУ в 06:39 ударили по Киевскому району Донецка (шесть ракет), в 06:45 — по Червоногвардейскому району Макеевки (четыре снаряда калибром 155 миллиметров), в 06:50 — по Яковлевке (пять снарядов того же калибра). Еще пять снарядов в 07:05 выпустили со стороны Новгородского по Пантелеймоновке.

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За прошедшие сутки в результате украинских обстрелов на территории ДНР пострадали 47-летняя женщина в Кировском районе и 62-летний мужчина в Егоровке. В Донецке оказались обесточены 10 трансформаторных подстанций, без электричества остались 1,2 тысячи абонентов. В Александровке обесточены 20 подстанции, в результате электроэнергии лишились 2,3 тысячи абонентов из населенных пунктов Александровка и Кременец.

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